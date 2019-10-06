Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)

Новости спорта:Шахтер в центральном матче десятого тура чемпионата Украины одержал победу над Днепром-1.

Сегодня, 6 октября, донецкий Шахтер встречался с Днепром-1 в рамках десятого тура первенства Украины по футболу. Матч проходил на стадионе "Днепр Арена".

Днепр-1 - Шахтер 0:2

Голы: Мораес (4), Тайсон (83)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков, Вакулко, Назаренко — Супряга.

Запасные: Клищук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркишко, Булеца, Кулиш.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Соломон, Дентиньо.

Шахтер на правах фаворита матча с первых минут взял под контроль мяч и игру. Уже на 4-й минуте игры "горняки" реализовали свое преимущество в забитый гол, отличился Жуниор Мораес. После забитого гола Днепр пытался более активно играть в атаке, создал несколько хороших моментов, но все же сравнять счет до перерыва не вышло команде Михайленко. В целом первая половина игры прошла в более менее равной борьбе.

С начала второй половины матча Днепр-1 даже больше владел мячом и в принципе неплохо играл, но по-настоящему голевых моментов создать не удалось хозяевам поля. Шахтер немного подсел во втором тайме, что вполне логично, учитывая крайне тяжелый матч донецкого клуба в Лиге чемпионов против Аталанты в Милане.

Уже после экватора второго тайма Шахтер полностью взял мяч под свой контроль, чтобы не давать возможности Днепру-1 создавать моменты у ворот Пятова. Это у "горняков" получалось хорошо, хотя шансы в контратаках хозяева поля все же имели, но этого не хватило, чтобы забить и завоевать хотя бы очко в этом поединке. А ближе к концовке тайма Тайсон воспользовался не слаженными действия обороны днепрян и забил второй гол во встрече, тем самым поставив точку в этой игре.

Шахтер на классе одержал победу в десятом туре над Днепром, которая стала уже 10-й в этом сезоне и с 30-ю очками в активе уверенно шагает к очередному чемпионству. Днепр-1 в свою очередь остался с 11 очками в активе и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, Шахтер сыграет против Колоса на ОСК "Металлист", а Днепр-1, в сою очередь, отправится в гости к Мариуполю.