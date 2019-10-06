Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
"Черпачок" Азара, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Гранада (Видео)
"Черпачок" Азара, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Гранада (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)

Смотрите фото (6)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
15:52 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер в центральном матче десятого тура чемпионата Украины одержал победу над Днепром-1.

Сегодня, 6 октября, донецкий Шахтер встречался с Днепром-1 в рамках десятого тура первенства Украины по футболу. Матч проходил на стадионе "Днепр Арена".

Днепр-1 - Шахтер 0:2

Голы: Мораес (4), Тайсон (83)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков, Вакулко, Назаренко — Супряга.

Запасные: Клищук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркишко, Булеца, Кулиш.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Соломон, Дентиньо.

Шахтер на правах фаворита матча с первых минут взял под контроль мяч и игру. Уже на 4-й минуте игры "горняки" реализовали свое преимущество в забитый гол, отличился Жуниор Мораес. После забитого гола  Днепр пытался более активно играть в атаке, создал несколько хороших моментов, но все же сравнять счет до перерыва не вышло команде Михайленко. В целом первая половина игры прошла в более менее равной борьбе.

Неймар поучаствовал в разгроме ПСЖ над Анже

С начала второй половины матча Днепр-1 даже больше владел мячом и в принципе неплохо играл, но по-настоящему голевых моментов создать не удалось хозяевам поля. Шахтер немного подсел во втором тайме, что вполне логично, учитывая крайне тяжелый матч донецкого клуба в Лиге чемпионов против Аталанты в Милане. 

Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)

Уже после экватора второго тайма Шахтер полностью взял мяч под свой контроль, чтобы не давать возможности Днепру-1 создавать моменты у ворот Пятова. Это у "горняков" получалось хорошо, хотя шансы в контратаках хозяева поля все же имели, но этого не хватило, чтобы забить и завоевать хотя бы очко в этом поединке. А ближе к концовке тайма Тайсон воспользовался не слаженными действия обороны днепрян и забил второй гол во встрече, тем самым поставив точку в этой игре.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Чемпионата мира (Видео)

Шахтер на классе одержал победу в десятом туре над Днепром, которая стала уже 10-й в этом сезоне и с 30-ю очками в активе уверенно шагает к очередному чемпионству. Днепр-1 в свою очередь остался с 11 очками в активе и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице.

Барселона - Севилья: где смотреть главный матч 8-го тура Примеры

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, Шахтер сыграет против Колоса на ОСК "Металлист", а Днепр-1, в сою очередь, отправится в гости к Мариуполю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, СК Днепр-1, Днепр-1 - Шахтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)
03 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
04 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
05 Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь