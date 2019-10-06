Кальяри удержал ничью в игре Серии А против Ромы

Новости спорта:Римская Рома не смогла обыграть Кальяри на своем поле в седьмом туре Серии А.

Завершились три матча 7-го тура чемпионата Италии. «Рома» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), «Лацио» в гостях поделил очки с «Болоньей», а «Аталанта» дома обыграла «Лечче» (3:1).

В матче в Риме счёт открыли гости. Сделал это Жоао Педро, реализовавший пенальти. «Рома» отыгралась благодаря автоголу Луки Чеппители.

В Болонье хозяева дважды выходили вперёд после результативных ударов Ладислава Крейчи и Родриго Паласио. Однако римлянам удалось избежать поражения благодаря дублю Чиро Иммобиле. Встречу команды завершали в неполных составах после удалений Лукаса Лейвы и Гари Меделя.

В матче в Бергамо победу хозяевам принесли результативные удары Дувана Саапаты, Алехандро Гомеса и Робина Гозенса. Гол престижа провёл Фабио Лучионе.