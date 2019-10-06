Интер - Ювентус: онлайн-трансляция матча Серии А

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция матча 7 тура Серии А Интер - Ювентус.

Интер 0:0 Ювентус

Начало матча в 21:45

Воскресенье, 6 октября, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца

Составы команд:

Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриняр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа, Лукаку, Мартинес

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Матюйди, Бернардески, Роналду, Дибала

В нынешнем сезоне Интеру везет: со своими самыми принципиальными соперниками, Миланом и Ювентусом, "нерадзурри" волею календаря встречаются в самом начале первенства Серии А. В этом есть определенный плюс для команды, поскольку значимость результатов не столь высока, и впереди еще длинная дистанция, на которой можно все отыграть. А вот для болельщиков, пожалуй, это минус, поскольку накал не столь высок, и цена успеха или неудачи тоже не настолько значима.

Впрочем, это в теории, а на практике уже одно название матчей между Интером и Ювентусом — Дерби д'Италия, всеитальянское дерби — говорит само за себя и не оставляет места никаким компромиссам.

Несмотря на то, что команды занимают места на вершине турнирной таблицы — Интер первый со 100-процентным результатом, Ювентус второй с двумя потерянными очками, к игре и "нерадзурри", и "бьянконери" было немало вопросов. И тем, и другим не хватало блеска, о котором мечтают их поклонники.

Умом все прекрасно понимали, что и Антонио Конте, и Маурицио Сарри нужно время, для того, чтобы внедрить свои идеи в игру новых команд. Но на эмоциональном уровне хотелось, чтобы результат был виден здесь и сейчас.

Ювентус, помимо ничьей с Фиорентиной, вплоть до шестого тура не мог ни разу выиграть с разницей более одного мяча. Да и практически каждый соперник доставлял действующему чемпиону немало проблем. И вот, наконец, СПАЛ был обыгран со счетом 2:0, причем если бы не вратарь феррарцев Бериша, то счет вполне мог бы стать двузначным. Затем последовал разгром Байера в Лиге чемпионов, и после этого пошли разговоры о том, что идеи Сарри начинают воплощаться в жизнь.

При этом стоит отметить, что порой "новинки" Сарри, дающие результат, воплощаются в жизнь "благодаря" уже привычному для "старой синьоры" кадровому кризису. Например, использование в качестве крайних защитников Матюиди и Куадрадо.

На сей раз слева никаких экспериментов не предвидится, поскольку Алекс Сандро, летавший в Бразилию на похороны бабушки, уже вернулся в Италию. Справа в отсутствие Де Шильо и Данило сыграет Куадрадо, а вот выбывший надолго Кьеллини больше не является проблемой, поскольку де Лигт и Бонуччи уже нашли общий язык в центре обороны.

С чем у Юве нет никаких проблем, так это с полузащитой и нападением. В средней линии у "зебр" на каждую позицию по два кандидата, а в нападении даже в отсутствие Дугласа Косты Сарри может выставить Криштиану Роналду, Игуаина, Дибалу, Бернардески. Впрочем, скорее всего мы увидим пару форвардов и Рэмси в роли "треквартисты".

Хозяева предстоящего поединка выиграли в национальном первенстве все матчи, однако картину (и настроение) портит выступление в еврокубках (домашняя ничья со Славией и поражение на выезде от Барселоны дали повод недоброжелателям говорить о том, что до истинного величия "нерадзурри" еще далеко).

Интересные факты:

- Интер и Ювентус провели между собой 189 матчей во всех турнирах: 52 победы Интера, 50 ничьих и 86 побед Ювентуса.

- Последняя встреча "нерадзурри" и "бьянконери" состоялась 24 июля в рамках Международного Кубка чемпионов: после ничьей 1:1 в игровое время в серии пенальти победили туринцы — 4:3.

- В Серии А команды встречались 176 раз: 47 побед Интера, 46 ничьих, 83 победы Ювентуса.

- В Милане в чемпионате было сыграно 88 матчей: 36 побед Интера, 29 ничьих и 23 победы Ювентуса.

- Победная серия Интера в чемпионате составляет 7 матчей.

- Интер не пропускает в последних трех домашних матчах Серии А.

- Ювентус не проигрывает Интеру в последних шести матчах во всех турнирах.

- Ювентус забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

- В минувшем сезоне матч Интер — Ювентус завершился со счетом 1:1.