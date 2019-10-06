Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать

Новости спорта:Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поединок против Колоса.

Киевское Динамо в 10-м туре сумело разгромить ковалевский Колос в гостевом матче.

"Было два разных тайма, в первом была равная борьба. Несмотря на то, что у нас было территориальное преимущество, моментов было не много. Во втором тайме, то что мы хотели бы отметить – скорость игры. На мой взгляд, нам это удалось. После удалений появилось больше пространства, которое мы сумели использовать", — рассказал Михайличенко после матча.

"У нас и до травмы Бойко было два равноценных вратаря. У нас и раньше была ротация вратарей, нам нужно не только два, нужно даже больше вратарей. И не только вратарей, нужна обойма равноценных игроков".

Матч запомнится скандальным моментом с удалением и пенальти на 51-й минуте матча, когда арбитр показал красную карточку защитнику Колоса Максиму Максименко. Высказывать свое мнение по этому моменту Михайличенко не стал.

"Почему я должен комментировать пенальти и удаление? Мы играли на победу, создавали и реализовывали моменты, а было ли пенальти или удаление? Зачем мне это разбирать?"

Защитник Денис Попов попал в заявку команды впервые за долгое время.

"Сказать, что он готов полностью, я не могу. Он после травмы провел только полтора матча за команду до 21 года. Он работает только две недели, это мало, чтобы набрать форму. Выглядит Денис неплохо и та ситуация, что сложилась с центральными защитниками, вынуждала нас подстраховаться и внести его".