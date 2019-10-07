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Ювентус сломал "автобус" Конте и вернул себе первое место в Серии А

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Ювентус сломал "автобус" Конте и вернул себе первое место в Серии А
07:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Туринский Ювентус вернул себе первую строчку Серии А, в напряженном поединке обыграв Интер.

Поединок, которого ждала вся заинтересованная футбольная общественность с того момента, как миланский Интер взобрался на лидирующую позицию в итальянской Серии А, потеснив несменного лидера, а также действующего чемпиона, туринский Ювентус. «Derby d'Italia», и этим все сказано! Такие матчи, да еще и с такой турнирной важностью, уже успели позабыться в последние годы.

С кардинально различными эмоциями после выступления в еврокубках подходили команды к отчетному поединку. "Змеям" пришлось противостоять каталонской Барселоне на "Камп Ноу", и после первого тайма коллектив Антонио Конте всерьез рассчитывал набрать максимум очков в логове главного фаворита в борьбе за выход из группы. Однако вторую половину матча "нерадзурри" с провалили, уступи в конечном итоге со счетом 1:2.

Туринский Ювентус посреди недели совершал визит в Германию, где в Леверкузене им противостоял местный Байер. Команда Сарри с достижением результата особых проблем не возымела — по разу отметились главные представители атакующей линии "бьянконери": Игуаин, Бернардески и Криштиану Роналду (3:0).

На внутренней арене команды составляли дуэт на вершине турнирной таблицы, с тем лишь отличием, что Ювентус умудрился не распечатать ворота Фиорентины во время визита во Флоренцию (0:0), из-за чего впервые за продолжительный срок был вынужден уступить позицию очевидного фаворита в чемпионской гонке.

Огонь в этом поединке разгорелся уже с первых секунд, когда Юве раскованно повел себя на футбольном поле, находясь в статусе гостя. Уже на четвертой минуте защита Интера допустила серьезную ошибку, когда сконцентрировала все свое внимание на удержании Криштиану Ронладу в центре поля. Пока главная персона атакующей линии "зебр" лежал на газоне после столкновения с соперником, ход по левому флангу набирал Паоло Дибала. К месту оказался еще и перехват передачи в центральную зону, который совершил Пьянич, после чего Миралем верховым пасом на ход аргентинцу отправил того в скоростной прорыв к воротам. То ли не ожидал Ханданович, то не увидел момент удара Дибалы из-под Шкриниара, но от мощного удара в дальний угол Самир свои ворота не уберег.

Шла восьмая минута матча, но защита Интера продолжала вызывать беспокойство. Никто не пошел встречать рейд Криштиану с левого фланга в центральную зону, который португалец завершил прицельным ударом в перекладину с лицевой границы штрафной.

Ювентус был предельно осмотрителен у своих ворот вплоть до момента подачи в штрафную с правого фланга, во время которой де Лигт крайне неосмотрительно расставил руки в верховой борьбе. Мяч попал в запрещенную для игры часть тела, что вынудило арбитра назначить пенальти в ворота туринской команды. За исполнение наказания отвечал Лаутаро Мартинес, точный удар в исполнении в левый нижний угол которого сравнял счет в поединке.

Как раз после этого момента оборона "зебр" и начала давать сбои. Невынужденные ошибки в действиях Бонуччи могли иметь слишком большую стоимость для его команды. После неудачной попытки остановить мяч в исполнении Леонардо у штрафной Юве, Лаутаро Мартинес нанес прицельный удар под перекладину, с которым с большим трудом удалось справиться Щесны.

Интер явно начинал перехватывать инициативу в поединке, однако команде Конте откровенно не повезло потерять одного из лидеров своей полузащиты. После столкновения с соперником, игру на 33-й минуте не смог продолжать Стефано Сенси, с уходом которого начался период первого тайма, в котором Ювентус практически не покидал половину поля "змей". Гостям даже удалось снова выйти вперед по счету после удара Криштиану Роналду в правый нижний угол из района одиннадцатиметровой отметки, но гол португальца был отменен из-за офсайда.

Вторая половина встречи была посвящена попыткам Юве выйти вперед, а большее число моментов Интера пришлось на занавес поединка, когда команда Конте начала уступать по счету. Впрочем, до этого, хозяевам пришлось пережить несколько тревожных моментов в собственной штрафной, которые были связаны с активностью Паоло Дибалы. Аргентинец получил роскошный пас от Хедиры в одном из эпизодов, однако не смог пробить Хандановича ни одним из своих двух ударов практически в упор.

В штрафной гостей долгое время возникали исключительно спорные ситуации, связанные с возможным назначением пенальти. То ноги Лукаку окажутся заплетены усилиями Бонуччи, то мяч попадет в руку Алексу Сандро, однако присутствие в Серии А технологии VAR снимает большую часть вопросов по итогам данных эпизодов. Интер создал два неплохих момента для гола, по одному до и после забитого Ювентусом мяча. В обоих случаях был задействован Весино. При первой ситуации у штрафной туринцев, мяч угодил в де Лигта, после чего мог оказаться в сетке после рикошета. А уже под занавес встречи Весино не переиграл в очной дуэли Щесны, что сохранило за Ювентусом статус победителя встречи.

Собственно, надежды на такое положение у команды Сарри появились после затяжного розыгрыша мяча на чужой половине поля, который усилиями Бентанкура был преобразовал в голевой пас на Игуаина. Гонсало поиграл на нервах Хандановича, после чего низом отправил мяч под опорную ногу голкиперу. Вот так Ювентус и забрался на первую строчку.

В следующем туре миланский Интер отправится на выездной поединок против Сассуоло, а Ювентус на поле "Альянц Стэдиум" будет принимать Болонью.

Обзор матча:

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 18 (пен.) — Дибала, 4, Игуаин, 80

Интер: Ханданович — Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа — Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди — Бернардески (Игуаин, 62) — Дибала (Джан, 71), Роналду.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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