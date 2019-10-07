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"Он легендарный": Нойок анонсировал выход автобиографии Милевского

"Он легендарный": Нойок анонсировал выход автобиографии Милевского
07:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Александр Нойок считает, что его одноклубник Артем Милевский напишет книгу, которая станет популярной.

Украинский полузащитник Динамо-Брест Александр Нойок считает, что его одноклубник Артем Милевский напишет книгу, которая станет популярной. Однако он не видит нападающего в роли тренера.

Также Нойок заявил, что у него нет шансов пробиться в сборную Украины. Поэтому он готов рассмотреть вариант с получением белорусского паспорта.

«Милевский точно напишет книгу. Сто процентов. И каждый спортсмен возьмет эту книгу и купит ее. Раскупится миллионными тиражами. Он человек легендарный. Сможет он быть тренером? Нет. Как какой-то хороший директор – да, лицо клуба».

«В сборную [Украины], как понимаю, шансов попасть у меня нет. Тем более команда на ходу. Команда хорошо играет, хорошие молодые футболисты. У меня сейчас хороший сезон, но шансов попасть в сборную нет. Если здесь будет вариант с паспортом – я устроюсь», — сказал Нойок в программе Профутбол.

Нойок играет в чемпионате Беларуси с марта 2016 года после перехода в минское Динамо из Металлиста. С 2018 года полузащитник выступает за Динамо-Брест.

В нынешнем сезоне 27-летний Нойок сыграл в 23 матчах за Динамо-Брест, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей. На счету 34-летнего Милевского 25 поединков за белорусскую команду, 3 гола и 7 ассистов.

Динамо-Брест идет на первом месте в чемпионате Беларуси. Следующий матч команда проведет 19 октября против Слуцка.

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Артем Милевский, Футбол, Александр Нойок, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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