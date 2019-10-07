Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)

Новости спорта:Гол Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Интером».

В матче 7-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» уступил туринскому «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. В роли ассистентов выступили Филиппо Мели и Чиро Карбоне.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Миралем Пьянич. Вскоре «Интер» отыгрался благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который реализовал пенальти. На 80-й минуте победу «Ювентусу» принёс Гонсало Игуаин с передачи Родриго Бентанкура.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 18 (пен.) — Дибала, 4, Игуаин, 80

Интер: Ханданович — Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа — Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди — Бернардески (Игуаин, 62) — Дибала (Джан, 71), Роналду.

Предупреждения: Весино, Барелла — Алекс Сандро, Джан, Пьянич.