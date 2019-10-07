Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Украинская каратистка Терлюга завоевала золото на турнире в Москве
Украинская каратистка Терлюга завоевала золото на турнире в Москве
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)

Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
09:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гол Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Интером».

В матче 7-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» уступил туринскому «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. В роли ассистентов выступили Филиппо Мели и Чиро Карбоне.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Миралем Пьянич. Вскоре «Интер» отыгрался благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который реализовал пенальти. На 80-й минуте победу «Ювентусу» принёс Гонсало Игуаин с передачи Родриго Бентанкура.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 18 (пен.) — Дибала, 4, Игуаин, 80

Интер: Ханданович — Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа — Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди — Бернардески (Игуаин, 62) — Дибала (Джан, 71), Роналду.

Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)

Предупреждения: Весино, Барелла — Алекс Сандро, Джан, Пьянич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
02 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
05 Главный конкурент Зинченко в Ман Сити снова травмировался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь