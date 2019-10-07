Аталанта Малиновского обыграла Лечче Шахова (Видео)

Новости спорта:Руслан Малиновский помог “Аталанте” победить “Лечче” Шахова.

Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский помог своей итальянской команде одержать победу в 7 туре Серии А.

Руслан Малиновский вышел на поле на 74-й минуте поединка “Аталанты” с “Лечче”, который состоялся 6 октября и завершился со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сейчас “Аталанта” набрала 16 очков и находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. “Лечче”, за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, с 6 очками занимает 18 место.

Аталанта — Лечче 3:1

Голы: Сапата, 35, Гомес, 40, Госенс, 56 — Лукиони, 86.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Кьяер (Толой, 69), Паломино — Кастань, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич (Малиновский, 74), Сапата (Муриэль, 59).

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лукиони, Росеттини, Кальдерони — Петриччоне (Фариас, 55), Имбула (Вера, 86), Майер — Манкозу — Фалько, Ла Мантия (Бабакар, 60).

Предупреждения: Кьяер, де Роон — Лукиони, Майер, Рисполи.

Отметим, что Евгений Шахов в этом поединке на поле не выходил.

Всего в нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел в составе “Аталанты” (Бергамо) 8 матчей, Евгений Шахов в составе “Лечче” — 5.