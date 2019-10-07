Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона

Новости спорта:23-летний аргентинский футболист Эзекиель Эсперон погиб, упав с шестого этажа на вечеринке.

Трагически оборвалась жизнь 23-летнего аргентинского футболиста Эзекиеля Эсперона, который выступал за мексиканский клуб "Атланта".

В Буэнос-Айресе, находясь на вечеринке, футболист вышел с друзьями на балкон в три часа утра и облокотился на перила, которые не были закреплены. Упав с 6-го этажа Эсперона забрала скорая помощь, но спасти футболиста медикам не удалось.

Эсперон успел поиграть в чемпионатах Аргентины, Бразилии и Мексики. Футбольные клубы, за которые выступал аргентинец уже выразили соболезнования семье игрока.