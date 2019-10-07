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Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона

Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона
12:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:23-летний аргентинский футболист Эзекиель Эсперон погиб, упав с шестого этажа на вечеринке.

Трагически оборвалась жизнь 23-летнего аргентинского футболиста Эзекиеля Эсперона, который выступал за мексиканский клуб "Атланта".

В Буэнос-Айресе, находясь на вечеринке, футболист вышел с друзьями на балкон в три часа утра и облокотился на перила, которые не были закреплены. Упав с 6-го этажа Эсперона забрала скорая помощь, но спасти футболиста медикам не удалось.

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Эсперон успел поиграть в чемпионатах Аргентины, Бразилии и Мексики. Футбольные клубы, за которые выступал аргентинец уже выразили соболезнования семье игрока.

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Аргентина, Футбол, Чемпионат Аргентины, Эзекиель Эсперон.
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