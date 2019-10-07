Два гола и пенальти: назван лучший игрок 10-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:На его счету дубль в ворота Колоса.

Нападающий Динамо Артем Беседин признан лучшим футболистом 10-го тура УПЛ, о чем сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

23-летний форвард сделал дубль в ворота ковалевского Колоса и помог своей команде добыть важную победу со счетом 4:0. Помимо гола, на счету Беседина также заработанный пенальти.

Отмечается, что за Беседина отдали голос все без исключения члены экспертной комиссии УПЛ.

В текущем сезоне нападающий киевлян сыграл в 12 матчах во всех турнирах за бело-синих, забив 5 голов и сделав один ассист.

В следующем матче Динамо сыграет против Александрии 20 октября.