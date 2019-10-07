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Барселона объявила об отставке тренера

Барселона объявила об отставке тренера
15:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший вратарь каталонской Барселоны Виктор Вальдес был уволен с должности тренера молодежной команды.

Главный тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес был отправлен в отставку со своей должности, сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста сразу по нескольким причинам. Во-первых, за несколько месяцев сотрудничества Вальдесу так и не удалось найти общий язык с руководством и в особенности с директором по развитию молодёжного футбола Патриком Клюйвертом. В частности, Виктор ставил своим подопечным игру по схеме «4-4-2» и отказывался менять её на «4-3-3», которую используют во всех командах сине-гранатовых.

Также свою роль сыграло решение Вальдеса о прекращении выступления «Барселоны» в турнире Otten Cup. Помимо этого специалист не посещал традиционные встречи тренеров клуба. Не помогли ему и результаты команды, которая потерпела два поражения на старте Юношеской лиги УЕФА.

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Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в прошлом году завершил карьеру.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Виктор Вальдес, Новости футбола.
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