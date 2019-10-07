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"Жаль болельщиков": Де Хеа рассказал, что происходит с Манчестером

"Жаль болельщиков": Де Хеа рассказал, что происходит с Манчестером
16:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский вратарь признался, что в команда сейчас переживает самые тяжелые времена за его восемь лет в клубе.

Манчестер Юнайтед снова проиграл – в восьмом туре Премьер-лиги "красные дьяволы" уступили на выезде Ньюкаслу (0:1). Команда набрала лишь девять очков в АПЛ в нынешнем сезоне и идет на 12-м месте в таблице.

"Что идет не так в МЮ? Все. Я думаю, многие вещи нужно улучшить. Ньюкасл был лучше нас", — заявил Де Хеа Sky Sports.

"Даже не знаю, что сказать, честно. Просто продолжать работать, продолжать сражаться, продолжать прибавлять с каждым днем. Это сложный момент, но мы – МЮ, нельзя опускать головы". 

У Давида спросили, худший ли это период для команды с тех пор, как он присоединился к ней в 2011 году.

"Да, наверное, это худший период, самый сложный с тех пор, как я здесь. Я не знаю. Не знаю, что происходит. Мы уже две игры не можем забить даже одного гола. Мне жаль болельщиков", — ответил испанец.

Безвыигрышная серия Манчестер Юнайтед на выезде составляет уже 11 матчей.

"Мы продолжим бороться, это точно. Мы вернемся, но сейчас у нас сложная ситуация. Это тяжелый момент. Самый тяжелый за все мое время тут. Не знаю, что происходит и почему ", — продолжил Де Хеа.

"Команда должна проявить себя. У нас были травмы важных игроков, но это не оправдание. Мы – Манчестер Юнайтед, мы должны и дальше упорно работать на тренировках, сражаться и выигрывать".

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Следующий матч МЮ проведет 20 октября на Олд Траффорд против Ливерпуля. Соперник манкунианцев выиграл все восемь из восьми матчей АПЛ и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя (Ман Сити) на восемь очков.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ФК МЮ, Давид Де Хеа.
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