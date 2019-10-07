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Именитый итальянец дал согласие возглавить Милан

Именитый итальянец дал согласие возглавить Милан
17:41 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный итальянский тренер Лучано Спалетти готов стать у руля Милана.

Руководство "россонери" намерено в ближайшее время уволить Марко Джампаоло с поста главного тренера команды, а на его место пригласить одного из опытных итальянских наставников.

Фаворитом боссов Милана неожиданно стал Лучано Спалетти, с которым уже провели первый этап переговоров, информирует Sky. Также отмечается, что 60-летний специалист уже согласился возглавить "красно-черных", и теперь стороны ожидают решения миланского Интера, с которым Спаллетти до сих пор связан контрактом.

Ожидается, что "нерадзурри" будут не против отпустить тренера, поскольку это позволит им сэкономить 5 миллионов евро, которые они обязаны выплатить Спаллетти до завершения его контракта.

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Напомним, в списке кандидатов на пост нового тренера Милана назывались Арсен Венгер, Андрей Шевченко, Стефано Пиоли и Дженнаро Гаттузо.

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Лучано Спалетти, Футбол, Новости футбола.
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