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Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020

Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
18:03 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украины в рамках седьмого тура отбора на Евро-2020 сыграет против Литвы.

В пятницу, 11 октября, национальная сборная Украины встретится со сборной Литвы в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы по футболу 2020.

Украина - Литва

Пятница, 11 октября. Начало матча - 21:45.

Стадион - "Славутич Арена", Запорожье. Прямая трансляция - канал "Украина".

Сборная Украины прекрасно проводит отбор на ЧЕ-2020 и уверенно лидирует в своей группе. Подопечные Шевченко выиграли 4 из 5 матчей отбора, лишь раз сыграв вничью против сборной Португалии на выезде.

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Литва в свою очередь наоборот, является абсолютным аутсайдером группы, не имея в своем активе ни единой победы. Но недооценивать литовцев не стоит, об этом говорят как специалисты, так и представители тренерского штаба Шевченко. Команда Литвы может преподнести сюрприз, если отнести не серьезно к ним. Нет сомнений, что игроки сборной Украины будут настроены серьезно и только на победу, тем более что игра пройдет в Запорожье, перед украинскими фанатами. 

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Букмекеры отдают преимущество в этом матче сборной Украины, что вполне логично и заслуженно. Так, средние коэффициенты в букмекерских конторах на этот матч следующие: победа Украины - 1.10, ничья - 10.00, победа Литвы - 30.00.

Посмотреть матч на ТВ все желающие могут в прямом эфире на телеканале "Украина". Кроме того, следить за ходом поединка можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую трансляцию этого противостояния. Начало поединка в 21:45 по киевском времени.

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