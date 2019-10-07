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Бавария раздосадована вызовом своего защитника в лагерь сборной

Бавария раздосадована вызовом своего защитника в лагерь сборной
20:01 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство мюнхенской Баварии крайне недовольно вызовом защитника Лукаса Эрнандеса в лагерь национальной сборной Франции.

В субботу вечером «Бавария» Мюнхен проинформировала Французскую федерацию футбола (ФФФ) о том, что защитник Лукас Эрнандес (23) из-за повреждения колена не отправится в расположение сборной.

На это ФФФ сегодня отреагировала, что Лукас Эрнандес все равно будет вызван в сборную, так как его в Париже должна обследовать команда врачей сборной Франции. Согласно уставу ФИФА такие действия французской федерации правомерны.

«Я сбит с толку действиями французской федерации, - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. - Я хотел бы особо подчеркнуть, что из-за своего повреждения Лукас Эрнандес не был в составе команды как в прошлый вторник в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», так и в субботу против «Хоффенхайма». Нас также очень удивило высказывание главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, что Лукас Эрнандес может играть «даже с одной ногой».

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Из четырех вызванных в сборную Францию футболистов мы в соответствии с уставом отпускаем здоровых Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Бенжамена Павара. Но в случае с Лукасом Эрнандесом, ввиду опасности для его здоровья, мы ожидали большего понимания со стороны ФФФ, как это было к примеру со стороны Немецкого футбольного союза в отношении травмированных Тони Крооса и Йонаса Хектора».

Врач «Баварии» доктор Ханс-Вильхельм-Мюллер-Вольфарт: «Я несу ответственность за здоровье Лукаса Эрнандеса и говорю прямо: он не может принять участие в предстоящих матчах сборной Франции».

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Сборная Франции, ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Лукас Эрнандес.
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