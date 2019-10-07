Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии

Новости спорта:Роберто Манчини прокомментировал кадровую ситуацию в сборной Италии.

Накануне матчей квалификации Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна Роберто Манчини поведал о кадровой ситуации в Скуадре Адзурре.

"Де Росси мы обязательно еще вызовем, чтобы дать возможность легенде сборной еще раз поприветствовать наших болельщиков, как мы поступили и с Буффоном в поединке против Нидерландов. – сказал Манчини на пресс-конференции. – Вопрос с Флоренци и Сенси решится в ближайшее время. Что касается Ди Лоренцо, то своей игрой он заслужил вызов в сборную, точно так же, как и Инсинье с Бернардески, которые очень важны для нас. Также мы забрали из "молодежки" Тонали. Что касается Балотелли, то он еще не набрал нужную форму, но мы постоянно поддерживаем контакт".

Сборная Италии сыграет дома против Греции 12 октября, после чего отправится на выездной матч против Лихтенштейна, который пройдет 15 октября.

После шести туров Италия со 100-процентным результатом (18 очков) возглавляет группу J, опережая Финляндию на 6 пунктов.