Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии

Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии
22:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роберто Манчини прокомментировал кадровую ситуацию в сборной Италии.

Накануне матчей квалификации Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна Роберто Манчини поведал о кадровой ситуации в Скуадре Адзурре.

"Де Росси мы обязательно еще вызовем, чтобы дать возможность легенде сборной еще раз поприветствовать наших болельщиков, как мы поступили и с Буффоном в поединке против Нидерландов. – сказал Манчини на пресс-конференции. – Вопрос с Флоренци и Сенси решится в ближайшее время. Что касается Ди Лоренцо, то своей игрой он заслужил вызов в сборную, точно так же, как и Инсинье с Бернардески, которые очень важны для нас. Также мы забрали из "молодежки" Тонали. Что касается Балотелли, то он еще не набрал нужную форму, но мы постоянно поддерживаем контакт".

Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)

Сборная Италии сыграет дома против Греции 12 октября, после чего отправится на выездной матч против Лихтенштейна, который пройдет 15 октября.

После шести туров Италия со 100-процентным результатом (18 очков) возглавляет группу J, опережая Финляндию на 6 пунктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Италии, Роберто Манчини, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
02 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
05 Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь