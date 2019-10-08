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Именитый немецкий тренер возглавит Спартак

Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
03:07 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Доменико Тедеско станет главным тренером московского Спартака.

По информации российских СМИ, уже в ближайшее время московский «Спартак» объявит о заключении контракта с немецким специалистом Доменико Тедеско.

Договор будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. У руля московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который ранее был отправлен в отставку. 34-летний немец ранее тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год, а в сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге.

Добавим, что экс-футболист «Спартака» украинец Максим Калиниченко так прокомментировал будущее назначение Тедеско:

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- Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода. Наверное, мы что-то не знаем о новой философии клуба, под которую приходит этот тренер. Наверняка никто не собирается возрождать легендарный «Спартак» с легендарным стилем. Назначение Тедеско будет воспринято спорно во всех сторон и с робкой надеждой.

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ФК Спартак, Футбол, Новости футбола, Доменико Тедеско.
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