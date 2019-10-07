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Форвард МЮ: Наши фанаты заслуживают больше

Форвард МЮ: Наши фанаты заслуживают больше
21:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал неудачи Манчестер Юнайтед в последних матчах.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд высказался о неудачном старте своей команды в английской Премьер-лиги в текущем сезоне. "Красные дьяволы" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги неожиданно проиграли Ньюкаслу (0:1), поэтому команду Сульшера не критикует только ленивый.

"В футболе невозможно спрятаться от плохих результатов, и последние несколько недель мы правда играли очень блекло. Как болельщик Манчестер Юнайтед могу сказать, что это больно. И вы, фанаты, заслуживаете большего. Мы знаем, что нам необходимо совершенствоваться. Именно эта цель стоит перед нами на данный момент", - приводит слова Рэшфорда Goal.

Отметим, что Манчестер Юнайтед после восьми туров набрал всего 9 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Старт подопечных Сульшера в текущем сезоне является худшим за последние 30 лет.

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Напомним, ранее голкипер МЮ Давид Де Хеа прокомментировал неудачный старт сезона своей команды и заявил, что не знает причину происходящего.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркус Рэшфорд.
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