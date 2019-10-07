Эспаньол уволил главного тренера команды

Новости спорта:Каталонский Эспаньол официально объявил об увольнении главного тренера команды Давида Гальего.

«Эспаньол» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Давидом Гальего, сообщает официальный сайт клуба.

Fi de l'etapa de David Gallego al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/nRtKiqiJEL ¡Muchas gracias por todos estos años en el club, David! ¡Buena suerte en el futuro!#EspècieEnExpansió | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/B8K9MFT34E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019

Руководство приняло это решение из-за неудовлетворительных результатов, желая исправить текущее положение команды в Ла Лиге.

«Эспаньол» поблагодарил Гальего за его самоотверженность и работу в клубе, отметив, что специалист был важной фигурой и добился ряда важных успехов в качестве тренера.

«Спасибо за все эти годы в клубе, Дэвид! Удачи в будущем!» — написала пресс-служба команды.

«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по группе в лиге Европы. В матче 2-го тура испанская команда победила москвичей со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».