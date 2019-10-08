Венгер вскоре вернется к работе: назван следующий клуб легенды

Новости спорта:Арсен Венгер - один из кандидатов на пост наставника французского Лиона.

Арсен Венгер, Лоран Блан, Тиаго Мотта и Реми Гард входят в список возможных преемников Силвиньо на посту главного тренера Лиона, сообщает LeParisien.

Напомним, что после поражения от Сент-Этьена (0:1), руководство Лиона отстранило Силвиньо от работы с командой.

Что же касается возможных коучей Лиона, то Арсен Венгер находится без работы после своего ухода из лондонского Арсенала в 2018 году, Лоран Блан — без работы после ухода из Бордо в 2016 году.

Реми Гард руководил французским клубом в 2011-2014 годах. А Тиаго Мотта является единственным действущим тренером из четверки кандидатов: бразилец работает в ПСЖ U-19.

В турнирной таблице Лион находится на 14-м месте, имея в своем активе девять очков.