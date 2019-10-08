Ротань: В сборную U-21 есть пятьдесят кандидатов

Новости спорта:Руслан Ротань считает, что в сборную Украины U-21 достойная конкуренция

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о принципах комплектации команды.

Есть около 50 кандидатов, мы за ними всеми смотрим. Главный критерий – игровая практика. Второй – индивидуальные качества. Следим, кто насколько готов, даже в плане психологических моментов. На это тоже обращаем внимание.

Есть вопросы по тем же ребятам, которые играли на чемпионате мира. Но это нормально. Перерыв пойдет им на пользу», – сказал Ротань.

Молодежная сборная Украины сыграет с Румынией в квалификации Евро-2021 10 октября.