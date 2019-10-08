Реал намерен продлить контракт со звездным форвардом

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Мадридский «Реал» и Карим Бензема вскоре подпишут новый контракт.

Как сообщает El Chiringuito, стороны пришли к соглашению сроком до 2022 года. По новому договору французский форвард будет получать 11 миллионов евро в год. Текущий контракт Бензема истекает летом 2021 года.

Напомним, что Бензема играет за «Реал» с лета 2009 года. За это время он провел за мадридский клуб 474 матча, забил 228 мячей и отдал 126 голевых передач.

В этом сезоне Бензема провел за «Реал» 14 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.