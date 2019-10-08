СМИ: руководство МЮ определилось с будущим Сульшера

Новости спорта:В первых восьми турах Премьер-лиги "красные" победили только дважды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не будет уволен в ближайшее время, несмотря на неубедительные результаты. Более того, по информации Sky Sports, он получит деньги и трансферы, дабы усилить команду.

Заметим, что манкуинанцы в первых восьми турах АПЛ смогли добыть победу лишь дважды (против Челси и против Лестера). Также они не побеждали в последних 11 матчах в гостях.

Испанский голкипер признался, что текущий период в стане МЮ является самым сложным в его карьере, однако легенда клуба раскритиковал его слова, назвав их "позором".

Следующий поединок Ман Юнайтед проведет против Ливерпуля, 20 октября.