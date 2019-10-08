УЕФА накажет соперников Динамо по Лиге Европы

Новости спорта:Мальме и Копенгаген получат наказания за нарушения в очном матче.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об открытии дисциплинарного дела по матчу Лиги Европы Мальме — Копенгаген (1:1).

Клубам вменяются обвинения по использованию фанатами пиротехники, бросания предметов на футбольное поле, а также за применение запрещенной символики.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА на заседании 21 ноября.

Напомним, что Мальме и Копенгаген являются соперниками киевского Динамо в групповом этапе ЛЕ.

После двух сыгранных туров ЛЕ, Копенгаген делит 1-2 место с киевлянами, имея четыре очка. Мальме разделяет 3-4 место с швейцарским Лугано.

Следующий матч в Лиге Европы Копенгаген проведет 24 октября на выезде против Динамо, а Мальме дома примет Лугано.