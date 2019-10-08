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Шевченко назвал лучшего тренера в своей карьере

Шевченко назвал лучшего тренера в своей карьере
15:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Шевченко заявил, что на его принципы работы с командой больше всего повлиял Валерий Лобановский.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей работе с командой. Наставник отметил, что футболисты должны постоянно прогрессировать, чтобы конкурировать с сильными противниками.

Также Шевченко заявил, что на его принципы работы с командой больше всего повлиял Валерий Лобановский. Однако тренер продолжает учиться и сейчас.

«Сейчас есть структура, фундамент, который мы заложили в сборной, команда двигается в этом направлении. Мы не можем останавливаться, должны постоянно прогрессировать, чтобы оставаться конкурентными. Вся работа направлена на прогресс. Должны играть в тот футбол, который позволит конкурировать с сильными соперниками», — сказал Шевченко.

«Каждый тренер, с которым я работал, оставил определенную память, положительную или негативную в каких-то моментах. Это опыт. Больше всего повлиял Валерий Васильевич Лобановский».

«Когда Лобановский в свое время работал с Динамо и сборной – он был одним из самых современных тренеров. Приобщал науку, использовал прогрессивные методики».

«Я являюсь его поклонником. Перенимал его опыт. Но футбол меняется, требования меняются. Тренер должен всегда учиться. Это говорил сам Лобановский. Мы каждый день учимся».

«Вся моя работа в течение 3 лет проводилась с использованием видеоподдержки, работает научный класс. Информация о нашей работе задокументирована».

Вчера в Харькове игроки сборной Украины совместно с тренерским штабом команды приступили к тренировочному сбору накануне очередных матчей отбора Евро-2020 против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

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Андрей Шевченко, Футбол, Валерий Лобановский, Новости футбола.
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