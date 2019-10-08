Фред назвал главную проблему Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Полузащитник Манчестер Юнайтед уверен, что у команды есть только один путь выхода из кризиса.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред согласен с критикой в адрес своей команды.

«Некоторые критики не имеют под собой ничего значущего, но многие могут нас научить. Мы должны заткнуться и работать», — передает слова хавбека Goal.com

«Мне нравится читать то, что обо мне пишут. Это помогает стать лучше. Я осознаю, в каком клубе выступаю. Каждый раз, приезжая на тренировочную базу, я вижу большие буквы на щите и щипаю себя. Мы должны вернуть Манчестер Юнайтед туда, откуда он никогда не должен уходить».

В нынешнем сезоне Фред провел восемь матчей за манкунианцев, не отметившись результативными действиями.

После 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед находится на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. В следующем туре Красные дьяволы примут на своем поле Ливерпуль.