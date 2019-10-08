Заря назвала лучшего игрока команды за сентябрь

Новости спорта:Богдан Леднев стал лучшим игроком в ФК Заря за сентябрь.

Богдан Леднев стал лучшим игроком Зари в сентябре по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт луганчан.

В борьбе за награду полузащитник, который арендован у Динамо, обошел Владлена Юрченко, Владислава Кочергина и Назария Русина.

Отмечается, что победить Ледневу помогли голы против Шахтера и Олимпика, а также уверенная игра в остальных матчах. Второе место, в свою очередь, досталось Назарию Русину, а замкнул тройку Юрченко.

Напомним, что Богдан Леднев также стал лучшим игроком команды и в августе.