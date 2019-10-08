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Криштиану Роналду вернулся в Португалию

Криштиану Роналду вернулся в Португалию
18:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду прокомментировал начало сборов в национальной команде Португалии.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии прибыл в расположение национальной команды и готов прославлять страну. Об этом португалец написал на своей странице в Twitter.

"Всегда рад вернуться в родную страну, чтобы представлять сборную Португалии. Приятно встретиться с друзьями, с которыми прошли уже много матчей. Скоро снова вместе выйдем на поле биться и прославлять Португалию!" - написал Роналду на своей странице в Twitter.

Отметим, что Португалию ждут матчи отбора на Евро-2020 против Люксембурга и Украины 11 и 14 октября соответственно.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, УЕФА, Евро-2020.
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