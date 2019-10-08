"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020

Новости спорта:Перед наставником стоит задача вывести сине-желтых на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию на ОСК «Металлист» в Харькове, где сегодня проходит открытая тренировка национальной команды.

- Команда собралась, все хорошо, - начал Андрей Шевченко общения с представителями СМИ. - Единственное, что беспокоит - у Миколенко есть небольшая микротравма. Он сделал обследование, посмотрим на серьезность повреждения, а затем будем принимать решение. Несколько дней Виталий не будет тренироваться.

- Какая программа команды на текущий сбор? Насколько большой будет ротация на встречу с Литвой по сравнению с поединком в Вильнюсе?

- Сегодня по расписанию тренировки, завтра двойное занятие. Затем предматчевое занятие и сам матч. Это небольшой микроцикл, состоящий из двух игр. Что касается ротации, то пока мне трудно говорить об этом. Команда только собралась. Посмотрим на состояние ребят после нескольких тренировок и потом будем определяться с составом.

- В пятницу встречаются лидер группы и аутсайдер. Возможна недооценка соперника со стороны ваших подопечных?

- Однозначно - нет. Мы на эту тему с ними разговаривали. Впереди у нас важный матч. Все прекрасно понимают, что при положительном результате мы увеличим свои шансы на выход из группы. Поэтому ребята сосредоточены. Все настраиваются на серьезные матчи. Тем более, что играем дома и надеемся, что придут зрители. Приглашаем всех болельщиков на стадион. Пожалуйста, придите и поддержите команду.

- Вторые матчи в спаренных турах обычно даются нашей сборной непросто. Каков выход из этой ситуации, кроме ротации?

- Сейчас стоит задача - выиграть первый матч. Чтобы говорить о какой-то ротации, нужно провести встречу с Литвой. Мы должны добиться нужного результата, а по второму поединку будем разговаривать уже потом.

- Определились ли вы с тем, кто сыграет на флангах в защите?

- Как я уже говорил, у нас есть микроцикл. Сегодня и завтра мы проводим по две тренировки плюс предматчевое занятие. После этого мы и определимся с тем, какие исполнители выйдут на поле. Миколенко, как я уже говорил, только сделал обследования. Врач должен посмотреть, проанализировать его состояние. В течение двух дней определим, кто будет готовиться к игре.

- Как вы можете прокомментировать слухи о вашем переходе в «Милан»?

- Я уже давал информацию по этому поводу. У меня есть контракт с национальной командой. Даже мыслей не было о том, чтобы ее оставить. Перед нами стоит задача, и я верю в нашу сборную. Я собираюсь свой контракт отработать до конца.

- Два года назад, после завершения квалификации к чемпионату мира, вы сказали болельщикам, что они могут бронировать билеты на Евро. Удастся ли достичь цели уже в октябре?

- Я над этим очень долго работал и работаю. Остались последние матчи, в которых определится, кто поедет на турнир. Надеюсь, это обещание будет выполнено.

- Александр Зинченко сейчас несколько выпал из стартового состава «Манчестер Сити». Насколько это психологически влияет на футболиста?

- Он в хорошем состоянии. В больших клубах активно используют ротацию, следовательно, Зинченко ни в коем случае не выпал из обоймы. Тренеры всегда принимают такие решения, когда очень много игр. Саша в отличном состоянии, приехал с хорошим настроением, как и все остальные наши футболисты.

Напомним, 11 октября Украина примет в Харькове Литву (начало в 21:45), а через три дня сыграет домашний матч против Португалии в Киеве (21:45).