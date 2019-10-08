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Легендарный футболист сборной Канады пропал без вести

Легендарный футболист сборной Канады пропал без вести
20:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Canada Soccer

Новости спорта:Полиция Торонто занимается активными поисками Пола Джеймса.

Бывший футболист сборной Канады Пол Джеймс пропал без вести, сообщается на официальном сайте полицейской службы Торонто.

«Полицейская служба Торонто обращается к общественности за помощью в поиске пропавшего человека. 56-летний Пол Джеймс живёт в районе Торонто, но может находиться в Оттаве. Полиция обеспокоена его безопасностью и благополучием», — говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 8 октября.

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Джеймс выступал в составе национальной команды Канады с 1983 по 1993 год. После завершения профессиональной карьеры канадец занимался тренерской деятельностью в футбольных командах колледжей и университетов. В феврале 2012 года Джеймс рассказал, что на протяжении многих лет страдал от кокаиновой зависимости.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Сборная Канады, Пол Джеймс.
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