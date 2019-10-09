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Месси: Я думал, что Неймар выберет Реал

Месси: Я думал, что Неймар выберет Реал
10:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель был на все сто процентов уверен, что бразилец покинет парижский клуб летом.

Аргентинский форвард и капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал сорвавшийся переход бразильского нападающего Неймара из Пари Сен-Жермена в каталонскую команду.

"Если говорить откровенно, то мне казалось, что Неймар переберется в Реал, если не вернется в Барсу. Он правда хотел уйти из ПСЖ и сказал мне про это.

Мне казалось, что Флорентино Перес и Реал сделают все, чтобы приобрести бразильца", - цитирует Лионеля Marca со ссылкой на телеканал RAC1.

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Ранее сообщалось, что Месси недоволен приобретением Гризманна и хочет, чтобы в клуб пришел Неймар.

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ПСЖ, ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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