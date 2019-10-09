Месси: Я думал, что Неймар выберет Реал

Новости спорта:Лионель был на все сто процентов уверен, что бразилец покинет парижский клуб летом.

Аргентинский форвард и капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал сорвавшийся переход бразильского нападающего Неймара из Пари Сен-Жермена в каталонскую команду.

"Если говорить откровенно, то мне казалось, что Неймар переберется в Реал, если не вернется в Барсу. Он правда хотел уйти из ПСЖ и сказал мне про это.

Мне казалось, что Флорентино Перес и Реал сделают все, чтобы приобрести бразильца", - цитирует Лионеля Marca со ссылкой на телеканал RAC1.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен приобретением Гризманна и хочет, чтобы в клуб пришел Неймар.