Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.
Поединок между Шахтером и Динамо в рамках 14-го тура запланирован на воскресенье, 10 ноября, и начнется в 17:00.
13 тур
2 ноября (суббота)
Ворскла – Десна 14:00
Карпаты – Шахтер 14:00
3 ноября (воскресенье)
Александрия – Мариуполь 14:00
Днепр-1 – Заря 14:00
Динамо – Львов 17:00
Колос – Олимпик 19:30
14 тур
9 ноября (суббота)
Мариуполь – Карпаты 14:00
Десна – Днепр-1 14:00
Львов – Ворскла 17:00
10 ноября (воскресенье)
Заря – Колос 14:00
Шахтер – Динамо 17:00
Олимпик – Александрия 19:30
Напомним, Шахтер и Динамо сыграют еще раньше - 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины.