Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Новости спорта:Стала известна дата очередного поединка между грандами украинского футбола.

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.

Поединок между Шахтером и Динамо в рамках 14-го тура запланирован на воскресенье, 10 ноября, и начнется в 17:00.

13 тур

2 ноября (суббота)

Ворскла – Десна 14:00

Карпаты – Шахтер 14:00

3 ноября (воскресенье)

Александрия – Мариуполь 14:00

Днепр-1 – Заря 14:00

Динамо – Львов 17:00

Колос – Олимпик 19:30

14 тур

9 ноября (суббота)

Мариуполь – Карпаты 14:00

Десна – Днепр-1 14:00

Львов – Ворскла 17:00

10 ноября (воскресенье)

Заря – Колос 14:00

Шахтер – Динамо 17:00

Олимпик – Александрия 19:30

Напомним, Шахтер и Динамо сыграют еще раньше - 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины.