Форвард сборной Украины: Нужно брать три очка и двигаться дальше

Новости спорта:Форвард поделился мнением о ближайших соперниках сборной Украины.

Сборная Украины в ближайших матча отбора Евро-2020 сыграет против Литвы и Португалии, имея шансы гарантировать себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Форвард Роман Яремчук поделился мнением о ближайших встречах.

- В выездном матче с Литвой для нас все сложилось визуально легко - забили быстрый мяч, превосходили соперника. Теперь играем дома и не на искусственном газоне. Можно предположить, что сложнее точно не будет?

- Литовцы нас изучили и знают наши сильные стороны, поэтому, возможно, будут иметь другую схему игры. Сложно говорить сейчас, но, надеюсь, придет полный стадион и двенадцатый игрок в Харькове будет для нас сильным вдохновителем и погонит вперед. А мы, как всегда дома, покажем качественную игру и достигнем максимального результата. Необходимо брать три очка и двигаться дальше.

- Вот откровенно - тебе удается сейчас думать только о Литве, а Португалия будет занимать тебя уже с 12 октября?

- Только так и не иначе. Теперь мы должны думать исключительно о Литве. Не дай Бог, неудачный результат - будет плохо всей стране! Как мы можем думать о вторую игру, если еще не провели первую? Готовимся на Литву.

Что касается сборной Португалии - это чемпион Европы. Фавориты - это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы.

- Что скажешь о Криштану Роналду? Копируешь его в игре?

- Это исполнитель совсем другого сорта и, конечно, надо брать у него лучше: смотреть, как он играет, и учиться. Однако копировать, пытаясь сделать «как Криштиану» - большая ошибка. Следует иметь свой стиль и собственное мнение и брать лучшее у лучших людей.

В Лиссабоне нам было сложно играть - на чужом стадионе и при поддержке фанов соперника. Теперь же, надеюсь, наши болельщики создадут такую атмосферу, что сложно будет уже португальцам.