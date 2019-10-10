Ключевой футболист Вест Хэма продлил контракт с клубом

Новости спорта:Защитник Вест Хэма Аарон Крессуэлл продлил контракт с клубом

Защитник Вест Хэма Аарон Крессуэлл продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт Молотобойцев.

Новое соглашение Крессуэлла с Вест Хэмом действует до 2023 года. Предыдущий контракт игрока истекал летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Крессуэлл провел 5 матчей за Вест Хэм, отметившись 2 голами.

Напомним, что за Вест Хэм выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Вингер стал одним из лидеров команды, забив 3 гола за Молотобойцев в семи матчах сезона 2019/20.

Вест Хэм после восьми сыгранных туров идет на 8-й позиции в АПЛ. Следующий матч Молотобойцы проведут 19 октября на выезде против Эвертона.