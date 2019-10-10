Почеттино рассказал, какие у него отношения с президентом Тоттенхэма

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Тоттенхэма.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заверил, что президент клуба Даниэль Леви по-прежнему в него верит, несмотря на неудачный старт сезона. Ранее СМИ связывали с клубом Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо, который якобы хочет вернуться в Англию.

"У нас остаются очень хорошие отношения, президент клуба меня поддерживает, и это невероятно", — цитирует Почеттино Sky Sports.

"Я всегда говорил, что считают Даниэля Леви не только своим президентом, но и своим другом".

"Футбол – это не драма, это страсть, и ее нельзя отделить от эмоций. Но ни один спорт не может быть таким фантастическим, как этот – из-за последних результатов. Мы должны извлечь уроки из поражений, чтобы превзойти свои возможности. Это начинается с осознания того, что ты не всегда побеждаешь, что соперник тоже работает тяжело и ему нужно отдать должное. Нужно всегда достойно реагировать на результат, каким бы он ни был".

Тоттенхэм потерпел четыре поражения в восьми матчах Премьер-лиги в этом сезоне и 12 – в 2019 году. В последней игре "шпоры" были биты Брайтоном 0:3, а до этого проиграли Баварии 2:7.

Следующий матч Тоттенхэм проведет против Уотфорда 19 октября.