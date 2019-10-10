Шахтер создает собственный бренд одежды (Фото)

В донецком Шахтере разрабатывают собственный бренд fashion-одежды под названием 1936. Это год основания команды, которая получила тогда название Стахановец.
Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.
Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба.
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«Шахтер» разрабатывает собственный бренд fashion-одежды «1936». ⠀ Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым. Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба. ⠀ Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда «1936» состоится до конца октября. ⠀ «Шахтар» розробляє власний бренд fashion-одягу «1936». ⠀ Робота над лінією одягу, в якій буде представлено й моделі-трансформери, ведеться спільно з українським дизайнером Віктором Анісімовим. Логотипом нового бренда стане оранжеве коло, що підкреслює зв’язок з айдентикою клубу. ⠀ Першу лінію одягу та аксесуарів преміум-сегмента в стилі Sport Couture буде випущено в лімітованій кількості. Презентація бренда «1936» відбудеться до кінця жовтня. ⠀ Shakhtar develops its own 1936 fashion clothing brand. ⠀ The work on the clothing line to feature some transformer items among other things has been carried out jointly with the Ukrainian designer Viktor Anisimov. The new brand’s logo will be an orange circle emphasizing the connection with the club's identity. ⠀ The first line of the Sport Couture style premium clothing and accessories will be manufactured in limited quantities. The presentation of the 1936 is expected to take place before the end of October.
Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда 1936 состоится до конца октября.