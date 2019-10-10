Шахтер создает собственный бренд одежды (Фото)

Новости спорта:Донецкий клуб готовит к выходу собственную линейку одежды.

В донецком Шахтере разрабатывают собственный бренд fashion-одежды под названием 1936. Это год основания команды, которая получила тогда название Стахановец.

Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.

Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба.

Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда 1936 состоится до конца октября.