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Шахов рассказал об атмосфере в сборной Украины

Шахов рассказал об атмосфере в сборной Украины
11:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Евгений Шахов вернулся в стан "сине-желтых" спустя два года.

Полузащитник итальянского Лечче и сборной Украины Евгений Шахов вернулся в стан "сине-желтых" спустя два года.

Футболист рассказал о подготовке к игре с Литвой в рамках отбора на Евро-2020, а также поведал про то, как поменялось все внутри команды за это время.

"Приехал, как домой. Все знакомые, все родные. Очень хорошие ощущения, очень соскучился. Я очень рад, что вернулся, чувствую только положительные эмоции. Уже непосредственно готовимся к Литве. Очень важная игра, все мысли связаны с ней. Надо отдать максимум сил, чтобы добиться хорошего результата. Мы напряженно готовимся, следовательно, все в порядке.

По сравнению с тем, что было два года назад, особых отличий нет. Есть своя структура, своя система видения игры. Я думаю, что это правильно – в течение этого времени строится команда по единому принципу. Это процесс, и это нормально. В Харькове я забил свой мяч за национальную команду. Отличные воспоминания, хороший стадион, прекрасная поддержка болельщиков.

Конкуренция за место в центре полузащиты – это нормальное явление в футболе, которое очень подстегивает каждого из игроков. Конкуренция – это хорошо, как для конкретного исполнителя, так и для команды в целом. Есть желание попасть в заявку и выйти на поле. Поэтому и приехал. Всегда нужно верить и, главное, работать. Слушать и воспринимать информацию тренерского штаба, выполнять то, что они требуют", - приводит слова игрока УАФ.

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Сборная Украины, Футбол, Евгений Шахов, Новости футбола.
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