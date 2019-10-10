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Калиду Кулибали назвал приоритетную цель Наполи

Калиду Кулибали назвал приоритетную цель Наполи
12:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сенегальский защитник Калиду Кулибали рассказал о целях Наполи в чемпионате Италии.

Защитник Наполи Калиду Кулибали признался, что приоритетной задачей для команды является победа в чемпионате Италии.

"Наша цель – превзойти лучшие команды Италии и выиграть Скудетто. В этом сезоне будет сложнее это сделать, потому что все команды усилились, уровень Серии А вырос", — цитирует Кулибали Football Italia.

"Также наша цель – выйти в плей-офф Лиги чемпионов как можно скорее. Мы начали здорово, обыграв в прекрасном матче Ливерпуль. Увы, затем не удалось победить Генк, но таков футбол".

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"Мы должны мыслить позитивно и знать, что можем справиться с поставленными задачами. Я хочу помогать команде и выиграть трофей".

Самого Калиду регулярно связывают с богатыми европейскими клубами.

"Я к этому привык. Каждый день пишут, что я ухожу. Но прямо сейчас моя цель – выигрывать с Наполи. Остальное меня не волнует", — отрезал сенегалец.

Сегодня Кулибали в составе сборной Сенегала будет играть в товарищеском матче против Бразилии. Вингер команды Садио Мане в шутку пообещал Фабиньо, что Сенегал обыграет бразильцев 4:0.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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