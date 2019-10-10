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"Что за глупости, ты пьян?": Клопп ответил Ватцке на предложение возглавить Боруссию Д

"Что за глупости, ты пьян?": Клопп ответил Ватцке на предложение возглавить Боруссию Д
13:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал переговоры о возвращении в Боруссию Дортмунд.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не воспринял всерьез, когда генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке предложил ему снова возглавить "шмелей" в мае 2018 года.

"Однажды у меня зазвонил телефон, когда я был в самолете. Это был Аки (Ханс-Йоахим Ватцке – прим.): "Юрген, ты должен вернуться". Я рассмеялся, я думал, что он шутит", — цитирует слова Клоппа из книги о Ватцке "Настоящая любовь: Жизнь с Боруссией Дортмунд" Goal.

"Что за глупости, ты пьян? Откуда у тебя взялась такая идея, у меня еще несколько лет контракта с Ливерпулем. Я не знал, насколько серьезен был Ватцке в тот момент, но позже понял, что он хотел, чтобы я был более благосклонен к обсуждению".

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Ватцке, комментируя приглашение Клоппа, признался, что особо не рассчитывал на успех.

Юрген остался в Ливерпуле и выиграл с "красными" Лигу чемпионов в прошлом сезоне. В нынешней кампании Ливерпуль лидирует в Премьер-лиге, после восьми туров опережая Ман Сити на восемь очков.

Контракт Юргена Клоппа с мерсисайдцами рассчитан до окончания сезона-2021/22.

С Боруссией Дортмунд Юрген Клопп работал с 2008 по 2015 год, выиграв с клубом пять трофеев, среди которых — две победы в чемпионате Германии. Также "шмели" с Клоппом дошли до финала Лиги чемпионов в 2013 году, где уступили Баварии 1:2.

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ФК Ливерпуль, ФК Боруссия Д, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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