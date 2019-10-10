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Легендарный вратарь МЮ назвал главную проблему "красных дьяволов"

Легендарный вратарь МЮ назвал главную проблему "красных дьяволов"
14:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-голкипер сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар поделился своим мнением о проблемах Манчестер Юнайтед.

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар считает, что сейчас команде не хватает харизматичных футболистов. Нынешний сезон «красные дьяволы» начали неудачно, они занимают лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, одержав две победы в семи матчах.

«Могу говорить о своём примере. Когда я пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в «Манчестер Юнайтед» не было. Отсюда и разница в результатах.

Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из «Манчестер Юнайтед» восемь лет назад. Там я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.

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С тех пор ситуация сильно изменилась. Пока нет прогресса, менялись тренеры. «Манчестер Юнайтед» купил молодых, малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Раньше они покупали других футболистов», — цитирует ван дер Сара ESPN.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Эдвин ван дер Сар.
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