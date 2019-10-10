Лев назвал причину, почему Германия упустила победу над Аргентиной

Новости спорта:Немецкий специалист Йоахим Лев прокомментировал ничью сборной Германии в матче против Аргентины.

В рамках товарищеского поединка национальная команда Германии сыграла против сборной Аргентины в Дортмунде.

Главный тренер команды Йоахим Лев рассказал, почему "бундестим" не смогла победить.

"В первом таймы мы выступали достаточно смело, хорошо пасовались и двигались вперед. А вот во втором тайме Аргентина была достаточно сильной. Мои молодые и неопытные футболисты показали себя хорошо.

Во втором тайме у нас не было той смелости, а без нее невозможно выиграть поединок", - приводит слова немецкого специалиста rtl.de.

Напомним, что Германия упустила победу над Аргентиной, ведя в два мяча.