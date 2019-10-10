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Лев назвал причину, почему Германия упустила победу над Аргентиной

Лев назвал причину, почему Германия упустила победу над Аргентиной
17:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Йоахим Лев прокомментировал ничью сборной Германии в матче против Аргентины.

В рамках товарищеского поединка национальная команда Германии сыграла против сборной Аргентины в Дортмунде.

Главный тренер команды Йоахим Лев рассказал, почему "бундестим" не смогла победить.

"В первом таймы мы выступали достаточно смело, хорошо пасовались и двигались вперед. А вот во втором тайме Аргентина была достаточно сильной. Мои молодые и неопытные футболисты показали себя хорошо.

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Во втором тайме у нас не было той смелости, а без нее невозможно выиграть поединок", - приводит слова немецкого специалиста rtl.de.

Напомним, что Германия упустила победу над Аргентиной, ведя в два мяча.

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Сборная Германии, Йоахим Лев, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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