Игроки сборной Украины обратились к болельщикам накануне матча с Литвой (Видео)

На ютуб-канале УАФ появилось видео, где игроки сборной Украины призывают болельщиков прийти на матч против сборной Литвы в рамках отбора к Евро-2020.