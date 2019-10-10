Лидер МЮ рискует пропустить матч с Ливерпулем

Новости спорта:Поль Погба из-за повреждения может не восстановится к матчу с Ливерпулем.

После паузы на международные игры Манчестер Юнайтед предстоит принять на своем поля Ливерпуль - текущего лидера чемпионата.

Как сообщает sportwitness с ссылкой на L’Equipe, данный поединок может пропустить полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.

Согласно информации источника, у француза трещина в пальце ноги. Схожий диагноз был и у Неймара, из-за чего он пропустил длительный отрезок сезона. Время восстановления полузащитника Манчестер Юнайтед должно занять от трех до четырех недель.

Напомним, предполагалось, что Поль Погба пропустит поединок против Арсенала, но француз все-таки вышел на поле.