Тренировка сборной Украины накануне матча с Литвой (Видео)

Сегодня, 10 октября, сборная Украины провела тренировку в полном составе в рамках подготовки к матчу против Литвы. Напоминаем, что игра состоится завтра в Харькове, начало в 21:45.