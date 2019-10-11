Коллина оценил работу VAR в мировом футболе

Новости спорта:Итальянец поделился своими эмоциями от технических нововведений.

Бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина высказался о работе с VAR.

«Ранее просмотр одного эпизода составлял пять минут. Сегодня — одна минута. Мы постоянно работаем для того, чтобы технология, которую мы будем иметь через пять лет, кардинально отличалась от нынешней системы», — цитирует Коллину Football Italia.

«Я не думаю, что VAR убивает эмоции футбола — наоборот, он повышает уровень волнения за эпизод. Сейчас, к примеру, можно обрадоваться дважды: когда забиваешь гол и когда получаешь подтверждение этого от VAR».

Напомним, Коллина в односторонном порядке разорвал контракт с УАФ после того, как его назначили руководителем арбитров ФИФА.

После того, как Коллина прекратил работу в Украине, куратором Судейского корпуса ФФУ стал другой итальянец Лучано Лучи.