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Коллина оценил работу VAR в мировом футболе

Коллина оценил работу VAR в мировом футболе
08:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Итальянец поделился своими эмоциями от технических нововведений.

Бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина высказался о работе с VAR.

«Ранее просмотр одного эпизода составлял пять минут. Сегодня — одна минута. Мы постоянно работаем для того, чтобы технология, которую мы будем иметь через пять лет, кардинально отличалась от нынешней системы», — цитирует Коллину Football Italia.

«Я не думаю, что VAR убивает эмоции футбола — наоборот, он повышает уровень волнения за эпизод. Сейчас, к примеру, можно обрадоваться дважды: когда забиваешь гол и когда получаешь подтверждение этого от VAR».

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Напомним, Коллина в односторонном порядке разорвал контракт с УАФ после того, как его назначили руководителем арбитров ФИФА.

После того, как Коллина прекратил работу в Украине, куратором Судейского корпуса ФФУ стал другой итальянец Лучано Лучи.

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Футбол, Новости футбола, Пьерлуиджи Коллина, VAR.
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