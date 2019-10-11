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Бавария намерена выкупить Перишича

Бавария намерена выкупить Перишича
09:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Иван Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды

Сейчас Иван Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 30 млн евро.

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб может воспользоваться опцией выкупа Перишича у «Интера»:

«Я не буду исключать того, что мы выкупим Перишича следующим летом, он показывает хорошую игру. У нас есть соглашение с «Интером», позже мы встретимся с игроком и обсудим все».

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В нынешнем сезоне Перишич провел за «Баварию» 6 матчей, в который забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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ФК Бавария, Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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