Бавария намерена выкупить Перишича

Новости спорта:Иван Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды

Сейчас Иван Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 30 млн евро.

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб может воспользоваться опцией выкупа Перишича у «Интера»:

«Я не буду исключать того, что мы выкупим Перишича следующим летом, он показывает хорошую игру. У нас есть соглашение с «Интером», позже мы встретимся с игроком и обсудим все».

В нынешнем сезоне Перишич провел за «Баварию» 6 матчей, в который забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.