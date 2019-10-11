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Экс-игрок Ливерпуля и МЮ: У Сульшера футболисты просто недостаточно хороши

Экс-игрок Ливерпуля и МЮ: У Сульшера футболисты просто недостаточно хороши
12:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Майкл Оуэн считает, что игроки МЮ просто не обладают мировым уровнем игры.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о проблемах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. По мнению английского нападающего, причиной неудачного выступления клуба является слабый состав.

«У Манчестер Юнайтед нет нужных игроков. Они просто недостаточно хороши. В стартовом составе лишь три – четыре человека, которые соответствуют уровню МЮ, на которых можно рассчитывать в будущем», — цитирует Оуэна Goal.

После провального старта сезона «Манчестер Юнайтед» оказался лишь в двух очках от зоны вылета. В восьми турах АПЛ бывший клуб Оуэна одержал лишь две победы.

Эвертон не планирует увольнять Марку Силву

Несмотря на неудачи на старте сезона, руководство «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, не планирует увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Майкл Оуэн, АПЛ, Новости футбола.
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