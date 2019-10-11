Экс-игрок Ливерпуля и МЮ: У Сульшера футболисты просто недостаточно хороши

Новости спорта:Майкл Оуэн считает, что игроки МЮ просто не обладают мировым уровнем игры.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о проблемах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. По мнению английского нападающего, причиной неудачного выступления клуба является слабый состав.

«У Манчестер Юнайтед нет нужных игроков. Они просто недостаточно хороши. В стартовом составе лишь три – четыре человека, которые соответствуют уровню МЮ, на которых можно рассчитывать в будущем», — цитирует Оуэна Goal.

После провального старта сезона «Манчестер Юнайтед» оказался лишь в двух очках от зоны вылета. В восьми турах АПЛ бывший клуб Оуэна одержал лишь две победы.

Несмотря на неудачи на старте сезона, руководство «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, не планирует увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.