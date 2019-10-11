Болбат назвал главные козыри сборной Украины

Новости спорта:Сергей Болбат поведал о подготовке национальной команды к матчу против литовцев.

Крайний защитник и полузащитник сборной Украины Сергей Болбат поведал о подготовке национальной команды к матчу против литовцев.

"Очень много времени уделяем тактике. Впереди важные матчи, поэтому мы сфокусированы на 100 процентов. Будем стараться брать по 3 очка в каждой встрече.

Когда мы играем дома – это не просто плюс, это три плюса для сборной Украины. Когда сборная играет в Украине – это суперприятно. Когда полный стадион, поддержка сумасшедшая. Это кайф играть перед нашими болельщиками", - приводит слова игрока YouTube-канал УАФ.

Напомним, что 11 октября "сине-желтые" проведут поединок с Литвой на ОСК Металлист в 21:45. Следите за трансляцией на нашем сайте.