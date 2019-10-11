Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 10 октября (Видео)

Вчера, 10 октября, состоялся ряд матчей отбора на Чемпионат Европы - 2020.
Группа С
Нидерланды — Северная Ирландия 3:1
Голы: Депай, 80, 90+4, Л. Де Йонг, 90+1 — Мадженнис, 76
Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Л. Де Йонг, 78), Де Лигт, Ван Дейк, Блинд — Ф. Де Йонг, Де Роон (Ван де Беек, 66), Вейналдум — Бергвейн, Депай, Бабел (Мален, 66)
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Смит, Дж. Эванс (Фланаган, 88), Кэткарт, Фергюсон — К. Эванс, С. Дэвис, МакНейр - Сэвилл (Томсон, 83), Лафферти (Мадженнис, 66), Даллас
Предупреждения: Депай — Пикок-Фаррелл, Дж. Эванс, Смит.
Беларусь — Эстония 0:0
Беларусь: Гутор — Матвейчук, Мартынович, Политевич, Поляков — Маевский — Савицкий (Бахар, 59), Яблонский (Лисакович, 83), Драгун, Стасевич — Скавиш (Лаптев, 64).
Эстония: Лепметс — Тенисте, Баранов, Крейда, Калласте — Метс — Зенев (Лийвак, 59), Кайт, Васильев, Оямаа (Миллер, 89) — Сорга (Саппинен, 80).
Предупреждения: Политевич — Лийвак.
Группа Е
Хорватия - Венгрия 3:0
Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42.
Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Модрич (Ковачич, 67), Брозович — Ребич, Ракитич (Влашич, 74), Перишич (Брекало, 60) — Петкович.
Венгрия: Гулаши — Ловренчич, Корхут, Орбан, Кадар (Ланг, 46) — Кляйнгайслер, Вида — Джуджак (Надь, 60), Холмак, Шаллаи (Варга, 76) — Салаи.
Предупреждения: Вида, Брозович — Кляйнгайслер, Ловренчич.
Удаление: Кляйнгайслер, 56 (вторая желтая).
На 56-й минуте Перишич не реализовал пенальти.
Словакия — Уэльс 1:1
Голы: Куцка, 53 — Мур, 25.
Словакия: Дубравка — Пекарик, Дьомбер, Шкриниар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Гамшик — Руснак, Боженик (Шафранко, 86), Мак (Гараслин, 79).
Уэльс: Хеннеси — Робертс, Родон, Локьер, Дэвис — Аллен, Ампаду (Моррелл, 58) — Бэйл, Вильямс (Уилсон, 66), Джеймс — Мур.
Предупреждения: Дьомбер — Бэйл, Ампаду, Вильямс, Джеймс.
Удаление: Дьомбер, 88 (вторая желтая).
Группа G
Латвия — Польша 0:3
Голы: Левандовски, 9, 13, 76.
Латвия: Ванинис — Ягодинскис, Дубра, Ошс, Максименко — Икауньекс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72) — Гутковскис, Ракелс (Карашаускас, 72), Кигурс (Циганикс, 86).
Польша: Щсны — Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус (Реца, 80) — Клих (Пьонтек, 60), Крыховьяк — Шымански, Зьелински, Гросицки (Франковски, 77) — Левандовски.
Предупреждение: Максименко — Бржечек.
Северная Македония — Словения 2:1
Голы: Эльмас, 50, 68 — Иличич, 90+5 (пен).
Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (Зайков, 82), Муслиу, Ристевски — Николов, Спировски, Адеми (Тошевски, 77), Алиоски — Эльмас — Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.
Словения: Облак — Стоянович, Струна, Мевля, Балковец — Иличич, Крхин (Попович, 48), Куртич, Безяк (Берич, 79) — Вербич (Зайц, 65), Шпорар.
Предупреждения: Пандев, Муслиу, Ристовски, Зайков — Куртич
Австрия - Израиль 3:1
Голы: Лазаро, 41, Гинтереггер, 56, Сабитцер, 88 — Захави, 34.
Австрия: Станкович — Пош (Триммель, 63), Драгович, Гинтереггер, Ульмер — Баумгартлингер, Ильзанкер — Лазаро, Сабитцер, Лаймер (Шауб, 59) — Арнаутович (Грегорич, 82).
Израиль: Марсиано — Даса, Таха (Кохен, 76), Абд Эльхамед, Тавата (Бен Харуш, 54) — Натхо, Тиби, Биттон — Захави, Даббур (Вейсманн, 70), Соломон.
Предупреждения: Баумгартлингер, Пош — Даббур, Биттон.
Группа I
Россия - Шотландия 4:0
Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.
Россия: Гильерме — Фернандеш, Семьонов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Баринов, Жирков (Черышев, 66) — Ионов (Ахметов, 80), Дзюба (Комличенко, 86), Головин.
Шотландия: Маршалл — Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон — Макгрегор, Флек (Армстронг, 82), Макгинн — Фрейзер (Кристи, 68), Берк (Шенклед, 46), Снодграсс.
Казахстан – Кипр 1:2
Голы: Ерланов, 34 — Сотириу, 73, Иоанну, 84.
Казахстан: Непогодов — Ерланов, Малый, Марочкин — Вороговский, Абикен (Федин, 80), Перцух, Суюмбаев - Куат, Исламхан — Жангылышбай (Хижниченко, 61).
Кипр: Панаги — Минтиккис (Захариу, 46), Меркис (Шполярич, 62), Лайфис, Иоанну — Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Кости - Папулис (Маргаса, 88), Сотериу.