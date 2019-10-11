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Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 10 октября (Видео)

Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 10 октября (Видео)
12:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию видеообзоры всех матчей 10 октября в рамках отбора на Евро-2020.

Вчера, 10 октября, состоялся ряд матчей отбора на Чемпионат Европы - 2020.

Группа С

Нидерланды — Северная Ирландия 3:1


Голы: Депай, 80, 90+4, Л. Де Йонг, 90+1 — Мадженнис, 76

Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Л. Де Йонг, 78), Де Лигт, Ван Дейк, Блинд — Ф. Де Йонг, Де Роон (Ван де Беек, 66), Вейналдум — Бергвейн, Депай, Бабел (Мален, 66)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Смит, Дж. Эванс (Фланаган, 88), Кэткарт, Фергюсон — К. Эванс, С. Дэвис, МакНейр - Сэвилл (Томсон, 83), Лафферти (Мадженнис, 66), Даллас

Предупреждения: Депай — Пикок-Фаррелл, Дж. Эванс, Смит.

Беларусь — Эстония 0:0

Беларусь: Гутор — Матвейчук, Мартынович, Политевич, Поляков — Маевский — Савицкий (Бахар, 59), Яблонский (Лисакович, 83), Драгун, Стасевич — Скавиш (Лаптев, 64).

Эстония: Лепметс — Тенисте, Баранов, Крейда, Калласте — Метс — Зенев (Лийвак, 59), Кайт, Васильев, Оямаа (Миллер, 89) — Сорга (Саппинен, 80).
Предупреждения: Политевич — Лийвак.

Группа Е

Хорватия - Венгрия 3:0

Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42.

Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Модрич (Ковачич, 67), Брозович — Ребич, Ракитич (Влашич, 74), Перишич (Брекало, 60) — Петкович.

Венгрия: Гулаши — Ловренчич, Корхут, Орбан, Кадар (Ланг, 46) — Кляйнгайслер, Вида — Джуджак (Надь, 60), Холмак, Шаллаи (Варга, 76) — Салаи.

Предупреждения: Вида, Брозович — Кляйнгайслер, Ловренчич.

Удаление: Кляйнгайслер, 56 (вторая желтая).
На 56-й минуте Перишич не реализовал пенальти.

Словакия — Уэльс 1:1

Голы: Куцка, 53 — Мур, 25.

Словакия: Дубравка — Пекарик, Дьомбер, Шкриниар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Гамшик — Руснак, Боженик (Шафранко, 86), Мак (Гараслин, 79).

Уэльс: Хеннеси — Робертс, Родон, Локьер, Дэвис — Аллен, Ампаду (Моррелл, 58) — Бэйл, Вильямс (Уилсон, 66), Джеймс — Мур.

Предупреждения: Дьомбер — Бэйл, Ампаду, Вильямс, Джеймс.
Удаление: Дьомбер, 88 (вторая желтая).

Группа G

Латвия — Польша 0:3

Голы: Левандовски, 9, 13, 76.

Латвия: Ванинис — Ягодинскис, Дубра, Ошс, Максименко — Икауньекс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72) — Гутковскис, Ракелс (Карашаускас, 72), Кигурс (Циганикс, 86).

Польша: Щсны — Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус (Реца, 80) — Клих (Пьонтек, 60), Крыховьяк — Шымански, Зьелински, Гросицки (Франковски, 77) — Левандовски.

Предупреждение: Максименко — Бржечек.

Северная Македония — Словения 2:1

Голы: Эльмас, 50, 68 — Иличич, 90+5 (пен).

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (Зайков, 82), Муслиу, Ристевски — Николов, Спировски, Адеми (Тошевски, 77), Алиоски — Эльмас — Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.

Словения: Облак — Стоянович, Струна, Мевля, Балковец — Иличич, Крхин (Попович, 48), Куртич, Безяк (Берич, 79) — Вербич (Зайц, 65), Шпорар.

Предупреждения: Пандев, Муслиу, Ристовски, Зайков — Куртич

Австрия - Израиль 3:1

Голы: Лазаро, 41, Гинтереггер, 56, Сабитцер, 88 — Захави, 34.

Австрия: Станкович — Пош (Триммель, 63), Драгович, Гинтереггер, Ульмер — Баумгартлингер, Ильзанкер — Лазаро, Сабитцер, Лаймер (Шауб, 59) — Арнаутович (Грегорич, 82).

Израиль: Марсиано — Даса, Таха (Кохен, 76), Абд Эльхамед, Тавата (Бен Харуш, 54) — Натхо, Тиби, Биттон — Захави, Даббур (Вейсманн, 70), Соломон.

Предупреждения: Баумгартлингер, Пош — Даббур, Биттон.

Группа I

Россия - Шотландия 4:0

Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.

Россия: Гильерме — Фернандеш, Семьонов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Баринов, Жирков (Черышев, 66) — Ионов (Ахметов, 80), Дзюба (Комличенко, 86), Головин.

Шотландия: Маршалл — Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон — Макгрегор, Флек (Армстронг, 82), Макгинн — Фрейзер (Кристи, 68), Берк (Шенклед, 46), Снодграсс.

Казахстан – Кипр 1:2

Голы: Ерланов, 34 — Сотириу, 73, Иоанну, 84.

Казахстан: Непогодов — Ерланов, Малый, Марочкин — Вороговский, Абикен (Федин, 80), Перцух, Суюмбаев - Куат, Исламхан — Жангылышбай (Хижниченко, 61).

Кипр: Панаги — Минтиккис (Захариу, 46), Меркис (Шполярич, 62), Лайфис, Иоанну — Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Кости - Папулис (Маргаса, 88), Сотериу.

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Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Чемпионат Европы-2020, Видеообзоры.
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