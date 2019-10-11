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Заявка сборной Украины на матч с Литвой: есть неожиданности

Заявка сборной Украины на матч с Литвой: есть неожиданности
12:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:На официальном сайте УАФ была обнародована заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2020 против команды Литвы

На официальном сайте УАФ была обнародована заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2020 против команды Литвы. В нее вошли 23 футболиста.

Вратари: Юрий Панькив (Александрия), Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид);

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Артем Шабанов, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко (все — Динамо);

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия);

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Отметим, что в заявку не попал полузащитник Лечче Евгений Шахов, который готовился к матчу.

Украина лидирует в группе B отбора на Евро-2020 с отрывом в 5 очков от Португалии.

Напомним, что матч сборной Украины против Литвы пройдет сегодня на ОСК Металлист. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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